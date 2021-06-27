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США запідозрили Росію в причетності до атак "спрямованою енергією", - WP

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Вашингтон, Неділя 27 червня 2021 22:29
США запідозрили Росію в причетності до атак "спрямованою енергією", - WP Фото: США вважають Росію відповідальною за такі атаки (state gov)
Автор: РБК-Україна

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Російська Федерація причетна до атак американських чиновників акустичними хвилями або "спрямованою енергією". Такі випадки фіксувалися раніше на Кубі.

Про це пише Washington Post.

Видання з посиланням на джерела пише, що саме Москва несе відповідальність за загадкові інциденти з американськими держслужбовцями за кордоном. Передбачається, що вони могли піддатися таємним акустичним або іншим атакам із застосуванням якоїсь "спрямованої енергії".

Також газета цитує представника адміністрації США, який вважає, що на тлі нових етапів розслідувань "треба переконатися, що все було зрозуміло правильно". При цьому будь-які докази проти Росії не наводяться.

Нагадаємо, раніше американське видання Politico писало, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.

Також повідомлялося, що в різні роки на дипломатів США здійснили понад 130 "акустичних атак".

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