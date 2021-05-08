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Администрация Байдена продолжила расследование "энергетических атак" на госслужащих

Новина українською → Вашингтон, Суббота 08 мая 2021 02:28
Администрация Байдена продолжила расследование "энергетических атак" на госслужащих Фото: США продолжил расследование энергетических атак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что спецслужбы США продолжают расследование так называемых энергетических атак или синдрома Гаваны в отношении американских госслужащих.

Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Псаки, администрация президента США Джо Байдена воспринимает информацию об «энергетических атаках» очень серьезно. Она не назвала точного количества инцидентов с подобным синдромом, тем не менее заявила, что все случаи атак произошли за границей.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Добавим, что Государственный департамент США обвинил власти Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, в результате которых некоторые из них получили проблемы со слухом.

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