США занепокоєні "небезпечними і незаконними" діями КНР у Південно-Китайському морі

Сполучені Штати Америки висловили Пекіну занепокоєння щодо "небезпечних і незаконних" дій у Південно-Китайському морі напередодні можливої зустрічі президентів Байдена та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Держдепі США розповіли, що Сполучені Штати та Китай провели "відверті" переговори з морських питань, у тому числі щодо спірного Південно-Китайського моря, і американська сторона підкреслила свою стурбованість щодо "небезпечних і незаконних" дій КРН там.

Зазначається, що переговори були частиною зусиль підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально управляти американо-китайськими відносинами, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків.

Що передувало

У жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів у Південно-Китайському морі.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакує філіппінські судна.

Відносини США і КНР

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами дещо покращилися, хоча ще на початку року перебували в найнижчій точці. Ситуація загострилася, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР.

Згодом ЗМІ повідомили, що Білий дім уже почав планувати зустріч Байдена з лідером КНР. Вона може відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада.

Сі Цзіньпінь заявив, що Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, оскільки від цього залежить доля людства.