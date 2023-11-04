США обеспокоены "опасными и незаконными" действиями КНР в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты Америки выразили Пекину обеспокоенность по поводу "опасных и незаконных" действий в Южно-Китайском море накануне возможной встречи президентов Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Госдепе США рассказали, что Соединенные Штаты и Китай провели "откровенные" переговоры по морским вопросам, в том числе по спорному Южно-Китайскому морю, и американская сторона подчеркнула свою обеспокоенность по поводу "опасных и незаконных" действий КРН там.

Отмечается, что переговоры были частью усилий поддерживать открытые линии связи и ответственно управлять американо-китайскими отношениями во избежание недоразумений и просчетов.

Что предшествовало

В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море.

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда.

Отношения США и КНР

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами несколько улучшились, хотя еще в начале года находились в самой низкой точке. Ситуация обострилась, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар . Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР.

Впоследствии СМИ сообщили, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с лидером КНР. Она может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Си Цзиньпинь заявил, что Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.