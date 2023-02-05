США збили китайський аеростат: CNN розповів деталі операції

У Сполучених Штатах розкрили деталі операції зі знищення китайської повітряної кулі, яку вважали шпигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналісти вказали, що по цілі випустили лише одну ракету.

"Військові США збили китайський аеростат над Атлантичним океаном за допомогою ракети AIM-9X", - пишуть ЗМІ.

За словами представника американського оборонного відомства, були задіяні винищувачі F-22, підняті з бази ВПС у штаті Вірджинія.

Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

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