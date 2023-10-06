Білий дім почав планувати зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, - WP

Білий дім почав планувати зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка може відбутись в листопаді у Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Зазначається, що лідери можуть зустрітися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), форуму економік Тихоокеанського узбережжя у складі 21 країни, що пройде 11-17 листопада в Сан-Франциско.

За словами джерел видання, Байден "із нетерпінням" чекає зустрічі з Сі, однак в Китаї поки навіть не підтвердили участь свого лідера у АТЕС.

Очікується, що ситуація проясниться під час візиту до США топдипломата Китаю Ван Ї, який має прибути до Вашингтона найближчими тижнями.

Напружені відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та США залишаються напруженими вже довгий час.

Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Китай міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, у тому числі щодо війни Росії проти України. США активно підтримують нашу країну та надають їй військову допомогу, тоді як Китай відмовляється засуджувати російське вторгнення та продовжує співпрацювати з агресором.

Кілька місяців тому Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР.

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