Байден попередив Китай не атакувати кораблі Філіппін, інакше США втрутяться

Президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів.

Американський лідер заявив, що кораблі КНР діяли небезпечно та незаконно, оскільки Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в Південно-Китайському морі.

"Я хочу бути дуже чітким: зобов’язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними. Будь-який напад на філіппінські літаки, судна або збройні сили призведе до дії нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", - заявив Байден.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Крім цього, Китай має претензії на все Південно-Китайське море, тоді як за міжнародним правом, воно розподілене між кількома державами. Так, в кінці вересня Китай встановив "плаваючий бар'єр" неподалік Філіппін, чим завадив їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.