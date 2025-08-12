США "закриють небо" над найбільшим містом Аляски у день зустрічі Трампа та Путіна

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Згодом цю інформацію підтвердили у Кремлі - помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Водночас Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями". За його словами, США спробують повернути Україні ту територію, яка зараз окупована російськими солдатами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.