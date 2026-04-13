США закривають іранські порти для всього світу: що відомо про блокаду

Коли і як діятиме блокада

Згідно з прокламацією президента США, блокада розпочнеться 13 квітня о 17:00 за київським часом.

Сили CENTCOM будуть неупереджено застосовувати її проти суден усіх країн, які намагатимуться зайти до іранських портів або вийти з них, а також до прибережних зон Ірану в акваторіях Аравійської затоки та Оманської затоки.

Що не підпадає під блокаду

CENTCOM наголошує, що не перешкоджатиме свободі судноплавства для суден, які транзитом проходять через Ормузьку протоку до неіранських портів або з них.

Попередження для моряків

Перед початком блокади комерційним морякам нададуть додаткову інформацію через офіційне повідомлення.

Усім судноплавцям рекомендують стежити за сповіщеннями в каналах "Notice to Mariners" і зв’язуватися з військово-морськими силами США на 16-му каналі під час роботи в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки.