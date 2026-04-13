США закривають іранські порти для всього світу: що відомо про блокаду

Сполучені Штати запроваджують блокаду всіх морських суден, які заходять до іранських портів або виходять із них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X (Twitter) Центрального командування США.
Коли і як діятиме блокада
Згідно з прокламацією президента США, блокада розпочнеться 13 квітня о 17:00 за київським часом.
Сили CENTCOM будуть неупереджено застосовувати її проти суден усіх країн, які намагатимуться зайти до іранських портів або вийти з них, а також до прибережних зон Ірану в акваторіях Аравійської затоки та Оманської затоки.
Що не підпадає під блокаду
CENTCOM наголошує, що не перешкоджатиме свободі судноплавства для суден, які транзитом проходять через Ормузьку протоку до неіранських портів або з них.
Попередження для моряків
Перед початком блокади комерційним морякам нададуть додаткову інформацію через офіційне повідомлення.
Усім судноплавцям рекомендують стежити за сповіщеннями в каналах "Notice to Mariners" і зв’язуватися з військово-морськими силами США на 16-му каналі під час роботи в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки.
Оголошенню блокади передували безрезультатні переговори між США та Іраном. З 11 на 12 квітня в Пакистані пройшли багатогодинні переговори, однак сторони так і не досягли угоди.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс констатував відсутність домовленостей. Пізніше Дональд Трамп назвав переговори "хорошими" і зазначив, що сторони узгодили багато питань, однак відмова Ірану від ядерних амбіцій, за його словами, перекреслює прогрес.
Після цього Трамп оголосив, що американський флот починає блокування Ормузької протоки, наголосивши, що жоден корабель не зможе ні ввійти, ні вийти.
Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в американській блокаді. Таку позицію озвучили в Лондоні, посилаючись на те, що Британія має власні цілі щодо протоки та не підтримує ескалацію.