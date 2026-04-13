США закрывают иранские порты для всего мира: что известно о блокаде

Когда и как будет действовать блокада

Согласно прокламации президента США, блокада начнется 13 апреля в 17:00 по киевскому времени.

Силы CENTCOM будут беспристрастно применять ее против судов всех стран, которые будут пытаться зайти в иранские порты или выйти из них, а также в прибрежные зоны Ирана в акваториях Аравийского залива и Оманского залива.

Что не подпадает под блокаду

CENTCOM отмечает, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, которые транзитом проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

Предупреждение для моряков

Перед началом блокады коммерческим морякам предоставят дополнительную информацию через официальное сообщение.

Всем судоходцам рекомендуют следить за оповещениями в каналах "Notice to Mariners" и связываться с военно-морскими силами США на 16-м канале во время работы в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.