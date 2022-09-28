США закликають своїх громадян негайно покинути Росію

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що після того, як російський уряд оголосив мобілізацію для війни в Україні, російська сторона може

комерційних рейсів до РФ наразі вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни. Тому громадянам США варто скористатися сухопутними машрутами.

"Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили у дипвідомстві.