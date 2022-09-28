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США закликають своїх громадян негайно покинути Росію

Фото: США закликають своїх громадян негайно залишити Росію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство США у Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там, просять негайно виїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства.

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що після того, як російський уряд оголосив мобілізацію для війни в Україні, російська сторона може

комерційних рейсів до РФ наразі вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни. Тому громадянам США варто скористатися сухопутними машрутами.

"Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше Естонія просила громадян не їхати до РФ без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною.

Пізніше з аналогічними закликами виступили у Польщі та Болгарії. Там також просять своїх громадян негайно покинути Росію.

Зазначимо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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