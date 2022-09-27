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Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити Росію

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Софія, Вівторок 27 вересня 2022 12:26
Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити Росію Фото: Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити Росію (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Болгарії закликав своїх громадян, які зараз знаходяться в Росії, терміново залишити країну на тлі часткової мобілізації в країні. При цьому влада просить також утриматися від поїздок до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Болгарії .

"У зв'язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до РФ і рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну, використовуючи наявні в даний час засоби пересування", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати радять громадянам Болгарії, залишаються на території РФ, виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому з усією обережністю враховувати обставини та розвиток ситуації.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію у Росії. Після цього чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

26 вересня Росія направила бронетранспортер до пункту пропуску на кордоні з Грузією для того, щоб нібито не допустити "прорив кордону". Грузія дозволила росіянам переходити кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс" пішки, попри те, що він для цього не призначений.

Також у Тюмені аеропорт Рощино заборонив росіянам, які отримали повістку, залишати кордони РФ. Таке ж обмеження запровадив аеропорт Внуково, що у Московській області.

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