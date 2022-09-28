США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

Там отметили, что после того, как российское правительство объявило мобилизацию для войны в Украине, российская сторона может

коммерческих рейсов в РФ в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными машрутами.

"Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными", - подчеркнули в дипведомстве.