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США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

Фото: США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство США в Москве призывает своих граждан не посещать Россиию, а тех, кто сейчас находится там, просят немедленно выехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства.

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

Там отметили, что после того, как российское правительство объявило мобилизацию для войны в Украине, российская сторона может

коммерческих рейсов в РФ в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными машрутами.

"Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными", - подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, ранее Эстония просила граждан не ехать в РФ без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.

Позже с аналогичными призывами выступили в Польше и Болгарии. Там также просят своих граждан немедленно покинуть Россию.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. В разных городах страны задержали более двух тысяч человек. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

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