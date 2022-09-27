Польща радить громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Росії

Польща рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Росії. Також держава радить виїхати всім полякам, які перебувають на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі .

Таку рекомендацію Міністерство закордонних справ опублікувало у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, а також визнанням Польщі владою РФ недружньою державою.

Також МЗС нагадує про припинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією та дуже обмежені можливості поїздок в/з Польщі, відсутність або вкрай обмежений доступ до коштів, розміщених у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток). Також МЗС відзначає діяльність російських силовиків, які можуть здійснювати довільні затримання та обшуки мобільних телефонів. Крім того, існує потенційна неможливість виїзду з Росії у разі подвійного громадянства.

Наголошується, що через значне скорочення чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії можливості надання прямої консульської допомоги польським громадянам дуже обмежені.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися суттєво ускладненою або навіть неможливою", - повідомляють у МЗС.

Нагадаємо, що раніше Естонія просила громадян не їхати до РФ без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною.

Болгарія також закликала своїх громадян терміново залишити територію Росію.

Зазначимо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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