США закликають Грузію серйозно працювати над євроінтеграцією, якої прагне народ

У США вітають рішення правлячої партії Грузії відкликати законопроект про "агентів іноземного впливу", який спричинив масові протести. При цьому Вашингтон радить Тбілісі повністю відмовитися від такої законодавчої ініціативи та сконцентруватися на реформах на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву спікера Державного департаменту США Неда Прайса на прес-брифінгу.

За словами чиновника, цілком ясно, що грузинський народ "ще раз чітко заявив, що єдиний вибір для Грузії - це безпечне і процвітаюче європейське майбутнє".

"Хоча ми вітаємо рішення відкликати законопроект про "іноземний вплив", ми закликаємо правлячу партію офіційно відкликати цей законопроект і не просувати цей тип законодавства саме тому, що він несумісний з грузинськими та євро-атлантичними цінностями та захист основних свобод", - зазначив спікер. Держдепу.

Так, Штати закликають політичних лідерів Грузії "серйозно працювати разом" над реформами, які вкрай необхідні для набуття статусу кандидата в члени Європейського союзу, чого "так бажає переважна більшість громадян Грузії".

Також Прайс зазначив, що вже кілька десятиліть тому грузинський народ дуже ясно дав зрозуміти, що прагне демократичного майбутнього в ЄС.

"Вони зробили це знову, і Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть ці прагнення", - резюмував прес-секретар Держдепу.