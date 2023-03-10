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США призывают Грузию серьезно работать над евроинтеграцией, к которой стремится народ

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Пятница 10 марта 2023 04:02
США призывают Грузию серьезно работать над евроинтеграцией, к которой стремится народ Фото: Нед Прайс, спикер Госдепа США (flickr.com/statephotos)
Автор: Владимир Костырин

В США приветствуют решение правящей партии Грузии отозвать законопроект об "агентах иностранного влияния", вызвавший массовые протесты. При этом Вашингтон советует Тбилиси полностью отказаться от такой законодательной инициативы и сконцентрироваться на реформах на пути ко вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление спикера Государственного департамента США Неда Прайса на пресс-брифинге.

По словам чиновника, совершенно ясно, что грузинский народ "еще раз четко заявил, что единственный выбор для Грузии - это безопасное и процветающее европейское будущее"

"Хотя мы приветствуем решение отозвать законопроект об "иностранном влиянии", мы призываем правящую партию официально отозвать этот законопроект и не продвигать этот тип законодательства, именно потому, что он несовместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями и защита основных свобод", - отметил спикер Госдепа.

Так, Штаты призывают политических лидеров Грузии "серьезно работать вместе" над реформами, которые крайне необходимы для получения статуса кандидата в члены Европейского союза, чего "так желает подавляющее большинство граждан Грузии".

Также Прайс отметил, что уже несколько десятилетий назад грузинский народ очень ясно дал понять, что стремится к демократическому будущему в ЕС.

"Они сделали это снова, и Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать эти устремления", - резюмировал пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, что несколько дней назад в Грузии начались масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Эти акции сопровождались столкновениями с полицией.

В ходе акции протеста грузинская оппозиция поставила перед властью ультиматум. Они требовали отзыва скандальной инициативы и освобождения всех задержанных участников акции.

Добавим, что эти условия частично были выполнены грузинскими властями.

Позже, 9 марта, протестующие в Грузии начали требовать отставки правительства и досрочных выборов.

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