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Година на виконання. Опозиція Грузії висунула владі ультиматум щодо скандальних законів

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Тбілісі, Середа 08 березня 2023 20:05
Година на виконання. Опозиція Грузії висунула владі ультиматум щодо скандальних законів Фото: опозиція Грузії висунула владі ультиматум щодо скандальних законів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер грузинської опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе оголосив ультиматум владі. Вона має відкликати скандальні законопроекти про "іноагентів" і звільнити затриманих учасників протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Georgian Public Broadcasting.

За інформацією телеканалу, Вашадзе також додав, що наступні кроки та вимоги будуть оголошені найближчим часом.

При цьому голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вже надіслав листа президенту Венеціанської комісії Клер Базі-Малорі з проханням розглянути законопроекти про "іноагентів".

"Я хотів би попросити Венеціанську комісію дати юридичний висновок щодо законопроектів, що додаються до цього листа. Пані президент! Ми сподіваємося на нашу співпрацю щодо цього питання", - сказано в листі.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, грузинський парламент підтримав у першому читанні скандальний законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується визнати "агентами іноземного впливу" ЗМІ та громадські організації, які фінансуються з-за кордону.

Після цього до парламенту у Тбілісі почали масово виходити протестувальники проти такого скандального рішення.

Детальніше про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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