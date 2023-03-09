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Правляча партія Грузії відкликає закон про іноагентів, що спричинив масові протести

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Грузія, Четвер 09 березня 2023 08:38
Правляча партія Грузії відкликає закон про іноагентів, що спричинив масові протести Фото: у Грузії відкликали закон про іноагентів завдяки протестам громадян (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правляча партія "Грузинська мрія" відкликає з парламенту законопроект про іноземних агентів, які стали причиною народного обурення та масових протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Imedi News .

"Ми бачимо, що ухвалений законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроект у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення. На законопроект був наклеєний хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу", - йдеться у спільній заяві партій парламентської більшості "Грузинська мрія" та "Народна сила".

Крім того, зазначається у заяві, радикальним силам вдалося залучити частину молоді до протиправної діяльності. "Дякую героїчним співробітникам правоохоронних органів, які терпляче та за найвищими стандартами відреагували на насильство", - йдеться у документі.

"Зважаючи на все вищевикладене, ми, як влада, відповідальна перед кожним членом товариства, вирішили беззастережно відкликати підтриманий нами законопроект без будь-яких застережень", - йдеться у заяві.

При цьому в "Грузинській мрії" хочуть у міру того, як спаде емоційне тло, краще пояснювати громадськості, для чого було прийнято законопроект "і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні".

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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