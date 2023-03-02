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США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 02 березня 2023 06:22
США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду, - Держдеп Фото: США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати переконані, що зернову угоду щодо експорту української сільгосппродукції необхідно продовжити та розширити.

Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми закликаємо Росію погодитися на продовження, а зрештою і на розширення домовленостей", - заявив Прайс на брифінгу. За його словами, раніше підписана угода дозволила знизити ціни та зменшити дефіцит на зерно у всьому світі.

США також вважають, що країнам G20 необхідно добиватися від Росії збереження та розширення зернових угод. У Держдепі також переконані, що зернова угода сприяє зміцненню глобальної продовольчої безпеки та буквально рятує життя вразливим групам населення у всьому світі, а також знижує ціни на продукти харчування для всіх.

"Дуже важливо, щоб країни G20 висловилися на підтримку і за розширення чорноморської зернової ініціативи. G20 має притягнути Росію до відповідальності за її нездатність відреагувати на зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставок зерна", - додав Прайс.

Раніше повідомлялося, що Україна направила до ООН та Туреччини звернення з приводу початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.

Нагадаємо, у липні минулого року Україна та Росія підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт зерна з чорноморських портів після того, як їх було заблоковано військами РФ.

Відповідно до угоди, Україна експортує близько 3 млн. тонн сільськогосподарської продукції на місяць. Україна зможе експортувати 6 млн тонн на місяць із портів Одеської області та збільшити його до 8 млн тонн, якщо приєднається Миколаїв.

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