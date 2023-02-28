Україна закликала ООН та Туреччину продовжити зернову угоду

Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, м инулого тижня заступник міністра реставрації України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди, домагаючись продовження принаймні на один рік, що включатиме порти Миколаєва. "Ми надіслали листа з проханням почати займатися цією проблемою, оскільки 18 березня дуже скоро, але поки що ми не отримали жодного відгуку", - повідомляє джерело Reuters .