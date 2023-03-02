США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение, - Госдеп

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей", - заявил Прайс на брифинге. По его словам, ранее подписанная сделка позволила снизить цены и уменьшить дефицит на зерно во всем мире.

США также считают, что странам G20 необходимо добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки. В Госдепе также убеждены, что зерновая сделка способствует укреплению глобальной продовольственной безопасности и буквально спасает жизни уязвимым группам населения во всем мире, а также снижает цены на продукты питания для всех.

"Крайне важно, чтобы страны G20 высказалась в поддержку и за расширение черноморской зерновой инициативы. G20 должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставок зерна", - добавил Прайс.