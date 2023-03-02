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США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 02 марта 2023 06:22
США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение, - Госдеп Фото: США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты убеждены, что зерновое соглашение по экспорту украинской сельхозпродукции необходимо продлить и расширить.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей", - заявил Прайс на брифинге. По его словам, ранее подписанная сделка позволила снизить цены и уменьшить дефицит на зерно во всем мире.

США также считают, что странам G20 необходимо добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки. В Госдепе также убеждены, что зерновая сделка способствует укреплению глобальной продовольственной безопасности и буквально спасает жизни уязвимым группам населения во всем мире, а также снижает цены на продукты питания для всех.

"Крайне важно, чтобы страны G20 высказалась в поддержку и за расширение черноморской зерновой инициативы. G20 должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставок зерна", - добавил Прайс.

Ранее сообщалось, что Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.

Напомним, в июле прошлого года Украина и Россия подписали зерновое соглашение, которое позволило возобновить экспорт зерна из черноморских портов после того, как они были заблокированы войсками Российского диктатора Владимира Путина.

В соответствии с соглашением, Украина экспортирует около 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Украина сможет экспортировать 6 млн тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить его до 8 млн тонн, если присоединится Николаев.

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