США пригрозили Північній Кореї та закликали припинити переговори з РФ щодо зброї

Патель зазначив, що Росія "змушена відчайдушно шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні в Україні через санкції США.

Водночас, як пише Sky News, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван

Співпраця між Росією та КНДР

Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Наприкінці минулого року США заявили, що КНДР поставила до Росії піхотні ракети та ракети для використання "вагнерівцями". За словами координатора стратегічних комунікацій РНБ США Джона Кірбі, потенційна угода, що обговорюється, забезпечить значні боєприпаси для різних типів систем озброєння, включаючи артилерію.

Зазначимо, що 4 вересня газета New York Times повідомила про можливу зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії. Очікується, що вона відбудеться цього місяця, і під час неї сторони мають намір обговорити постачання озброєнь.

Ми також писали, що представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон повідомляла, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для РФ.

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