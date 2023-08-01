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США пригрозили КНДР санкціями за постачання озброєння Росії

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Вівторок 01 серпня 2023 01:38
США пригрозили КНДР санкціями за постачання озброєння Росії Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати застосують нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка забезпечує військові потреби Росії.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Раніше ми запровадили низку санкцій проти Північної Кореї за різні дії", - нагадав представник адміністрації США.

Міллер також підкреслив, що Сполучені Штати вводили санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які допомагали РФ у постачанні озброєння та технологій для ведення війни проти України.

"Ми без вагань робитимемо це в майбутньому", - заявив Міллер.

Санкції США проти Північної Кореї

Сполучені Штати за останні роки ввели проти КНДР кілька пакетів економічних обмежень на тлі ядерної програми КНДР, а також військову допомогу РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти юридичних та фізичних осіб КНДР, пов'язаних з кібератаками та незаконними діями в онлайн-просторі, що дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибуток з-за кордону.

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