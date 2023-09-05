У Білому домі знають про активну підготовку КНДР і РФ до переговорів щодо зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для РФ

Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представниці Білого дому, американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включаючи дипломатичну взаємодію на рівні лідерів з РФ.

Так вона висловилася щодо переговорів щодо зброї між Росією і КНДР, про що раніше з'явилася інформація в ЗМІ.

При цьому Вотсон не уточнила, коли саме може відбутися потенційна зустріч Ина та Путіна у РФ.

У Білому домі нагадали, що офіційні особи США минулого тижня заявили, що КНДР і Росія "активно взаємодіють один з одним і просувають" свої переговори щодо ще однієї потенційної угоди про постачання зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть озброєння Москві для підтримки повномасштабної військової агресії проти України

Вотсон додала, що липневий візит до Північної Кореї глави Міноборони РФ Сергія Шойгу був здійснений, щоб "спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії".

При цьому вона наголосила, що Штати закликають КНДР "припинити переговори щодо зброї з Росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати та не продавати зброю Росії".

Співпраця між Росією та КНДР

Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Наприкінці минулого року США заявили, що КНДР поставила до Росії піхотні ракети та ракети для використання "вагнерівцями". За словами координатора стратегічних комунікацій РНБ США Джона Кірбі, потенційна угода, що обговорюється, забезпечить значні боєприпаси для різних типів систем озброєння, включаючи артилерію.

Зазначимо, що 4 вересня газета New York Times повідомила про можливу зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії. Очікується, що вона відбудеться цього місяця, і під час неї сторони мають намір обговорити постачання озброєнь.