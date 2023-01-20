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У США є докази, що КНДР постачає зброю ПВК "Вагнера", - Кірбі

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Вашингтон, П'ятниця 20 січня 2023 21:26
У США є докази, що КНДР постачає зброю ПВК "Вагнера", - Кірбі Фото: прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати мають докази того, що ПВК "Вагнера" одержують зброю з КНДР. При цьому очікується, що постачання озброєння продовжуватиметься.

Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Своєю чергою, він закликав КНДР припинити постачання зброї російським бойовикам.

Кірбі також поділився супутниковими знімками, які нібито є доказом того, що КНДР відправляє зброю російському найманському угрупованню.

Північна Корея раніше заперечувала постачання зброї групі Вагнера.

Нагадаємо, США оголосять російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння у Сполучених Штатах.

Крім того, бойовики ПВК "Вагнера" можуть становити чверть усіх російських воїнів, що воюють проти України.

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Сполучені Штати Америки КНДР ПВК Вагнера
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