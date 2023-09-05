США пригрозили Северной Корее и призвали прекратить переговоры с РФ об оружии

Сотрудничество между Россией и КНДР

Напомним, что Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

В конце прошлого года США заявили, что КНДР поставила в Россию пехотные ракеты и ракеты для использования "вагнеровцами". По словам координатора стратегических коммуникаций СНБ США Джона Кирби, обсуждаемое потенциальное соглашение обеспечит значительные боеприпасы для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

Отметим, что 4 сентября газета New York Times сообщила о возможной встрече Ким Чен Ынна с Путиным в России. Ожидается, что она состоится в этом месяце, и во время ее стороны намерены обсудить поставки вооружений.

Мы также писали, что представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сообщала, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным для активного продвижения переговоров между двумя странами по передаче вооружений для РФ.

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