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США закликали громадян терміново покинути Білорусь, Польща готова допомогти з цим

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Варшава дозволяє громадянам Сполучених Штатів Америки, яких раніше закликали терміново покинути територію Білорусі, в'їхати до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Прикордонної служби Польщі.

"У відповідь на заклик посольства США до громадян США залишити територію Білорусі, польська прикордонна служба повідомляє, що вони можуть в'їхати до Польщі через прикордонний пункт пропуску в Тересполі", - пише пресслужба. 

Що цьому передувало? 

Сполучені Штати Америки закликали американців не в'їжджати до Білорусі через те, що білоруський режим сприяє неспровокованому нападу Росії на Україну. Зокрема серед інших аргументів: 

  • нарощування Збройних сил РФ в Білорусі; 
  • довільне застосування місцевих законів; 
  • ризик громадянських заворушень; 
  • ризик затримання; 
  • обмежені можливості посольства для надання допомоги громадянам США. 

Тим часом Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю в якості реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключає можливість закриття кордону з Росією.

Зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Литви Гітанас Науседа допускають ризик провокацій з боку "вагнерівців" на кордоні країн НАТО.

 

  

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