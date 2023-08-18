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У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією

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Литва, П'ятниця 18 серпня 2023 09:08
У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією Фото: міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте (bilotajte.reform.by)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литва не виключає можливість закриття кордону з Росією у разі появи певних загроз безпеці держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в інтерв'ю LRT.

Вона зазначила, що проводила зустріч із головою Держприкордонслужби.

"... всією командою ми обговорювали не лише закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, тобто закриття кордону з Російською Федерацією, тому що там можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові", - сказала Білотайте.

За її словами, Литва має спланувати свої дії, хто за чим має слідкувати, які зміни в законодавстві потрібні, які дії мають зробити чиновники, щоб у разі нових загроз держава могла забезпечити спокійний процес і безпеку.

При цьому міністр внутрішніх справ зазначила, що наразі важко сказати, чи закриється автоматично кордон із Росією у разі повного закриття кордону з Білоруссю.

"Сьогодні дуже важко сказати. На даному етапі я маю сказати, що реальних загроз у нас зараз немає, але ми точно бачимо, що певні ризики є, що можуть бути різні провокації. Наші державні інституції та держава мають бути напоготові, у найвищому ступені готовності та робити все для забезпечення безпеки наших людей", - додала вона.

Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідер ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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