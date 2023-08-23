США призвали граждан срочно покинуть Беларусь, Польша готова помочь с этим

"В ответ на призыв посольства США к гражданам США покинуть территорию Беларуси, польская пограничная служба сообщает, что они могут въехать в Польшу через пограничный пункт пропуска в Тересполе", - пишет пресс-служба.

Что этому предшествовало?

Соединенные Штаты Америки призвали американцев не въезжать в Беларусь из-за того, что белорусский режим способствует неспровоцированному нападению России на Украину. В частности, среди других аргументов:

наращивание Вооруженных сил РФ в Белоруссии;

произвольное применение местных законов;

риск гражданских беспорядков;

риск задержания;

ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США.

Между тем, Литва решила временно закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью в качестве реагирования на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключает возможность закрытия границы с Россией.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа допускают риск провокаций со стороны "вагнеровцев" на границе стран НАТО.