США призвали граждан срочно покинуть Беларусь, Польша готова помочь с этим

Варшава разрешает гражданам Соединенных Штатов Америки, ранее призывающимся срочно покинуть территорию Беларуси, въехать в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Пограничной службы Польши.
"В ответ на призыв посольства США к гражданам США покинуть территорию Беларуси, польская пограничная служба сообщает, что они могут въехать в Польшу через пограничный пункт пропуска в Тересполе", - пишет пресс-служба.
Что этому предшествовало?
Соединенные Штаты Америки призвали американцев не въезжать в Беларусь из-за того, что белорусский режим способствует неспровоцированному нападению России на Украину. В частности, среди других аргументов:
Между тем, Литва решила временно закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью в качестве реагирования на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключает возможность закрытия границы с Россией.
В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа допускают риск провокаций со стороны "вагнеровцев" на границе стран НАТО.
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