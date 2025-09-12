США закликали ЄС швидше відмовитись від нафти й газу з Росії: у чому головна причина

Країнам Євросоюзу варто швидше відмовлятись від енергоносіїв з Росії, адже це допоможе прискорити завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи на заході в Брюсселі, організованому аналітичним центром Центру європейських політичних досліджень, Райт також заявив, що якщо ЄС не виправить свої закони щодо метану, він заборонить імпорт СПГ зі Сполучених Штатів.

"Європейський Союз міг би швидше відмовитися від російської нафти та газу, і це було б корисно для припинення війни в Україні", - заявив міністр енергетики США.

ЄС поступово відмовляється від газу й нафти з РФ

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії.

Раніше ЄС уже заборонив імпорт сирої нафти з Росії, що поставляється морем, і ввів цінову межу для торгівлі російською нафтою на рівні 46,2 долара за барель.

Наразі блок веде переговори про повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель і короткострокових контрактів наступного року.

Проти прискорення процесу виступають Угорщина та Словаччина, які імпортують близько 200-250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту на нафту в ЄС.

Закупівлі російського газу ЄС залишаються значно більшими. Згідно з даними ЄС, цього року Європа закупить у Росії близько 13% свого газу, що нижче за приблизно 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.