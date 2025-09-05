ua en ru
В ЄС виступили за відмову від російських енергоресурсів навіть після війни в Україні

Копенгаген , П'ятниця 05 вересня 2025 16:55
Фото: єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що навіть після завершення війни Європа не повинна повертатися до закупівель російських ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Мета дуже й дуже чітка. Ми хочемо якомога швидше зупинити імпорт. І в майбутньому, навіть коли настане мир, я вважаю, що нам все одно не слід імпортувати російські енергоресурси, тому це не тимчасова санкція. Це те, що залишиться в силі", - сказав Йоргенсен.

Він висловив думку, що ЄС більше "ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення".

За словами комісара, ЄС нині має терміново вирішити проблему залежності від РФ у сфері енергетики.

"Кілька місяців тому я запропонував фактичну заборону імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що нам потрібно послати Росії дуже чіткий сигнал, що ми більше не будемо терпіти шантаж з боку Кремля", - акцентував Йоргенсен.

Єврокомісар зауважив, що блок не буде терпіти перетворення Росією енергетики на зброю.

"І, звичайно, ми не погодимося з тим, що ми опосередковано ризикуємо допомагати фінансувати війну Росії", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час останнього дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами закликав Європу відмовитися від російської нафти.

Хоча сам не поспішає посилювати санкції проти Росії, попри домовленості з європейськими лідерами.

Раніше Axios з посиланням на джерела в Білому домі повідомляли, що США закликають Європу посилити санкції проти Росії.

Зокрема, йдеться про повну відмову від імпорту російського газу і нафти. Також у Вашингтоні хочуть, щоб Європа ввела тарифи проти Індії та Китаю.

