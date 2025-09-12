ua en ru
США призвали ЕС быстрее отказаться от нефти и газа из России: в чем главная причина

Пятница 12 сентября 2025 13:16
США призвали ЕС быстрее отказаться от нефти и газа из России: в чем главная причина Фото: Крис Райт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Странам Евросоюза стоит быстрее отказываться от энергоносителей из России, ведь это поможет ускорить завершение войны в Украине.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Европейский Союз мог бы быстрее отказаться от российской нефти и газа, и это было бы полезно для прекращения войны в Украине", - заявил министр энергетики США.

Выступая на мероприятии в Брюсселе, организованном аналитическим центром Центра европейских политических исследований, Райт также заявил, что если ЕС не исправит свои законы в отношении метана, он запретит импорт СПГ из Соединенных Штатов.

ЕС постепенно отказывается от газа и нефти из РФ

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен ускорить полный отказ от нефти и газа из России.

Ранее ЕС уже запретил импорт сырой нефти из России, поставляемой морем, и ввел ценовой предел для торговли российской нефтью на уровне 46,2 доллара за баррель.

Сейчас блок ведет переговоры о полном отказе от импорта российской нефти и газа до 1 января 2028 года, начиная с новых закупок и краткосрочных контрактов в следующем году.

Против ускорения процесса выступают Венгрия и Словакия, которые импортируют около 200-250 тысяч баррелей российской нефти в день, что эквивалентно примерно 3% спроса на нефть в ЕС.

Закупки российского газа ЕС остаются значительно больше. Согласно данным ЕС, в этом году Европа закупит у России около 13% своего газа, что ниже примерно 45% до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

