ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії

Україна, Середа 10 вересня 2025 14:15
ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз може прискорити повну відмову від купівлі нафти і газу з Росії, яку зараз заплановано на 2027 рік.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Європарламенті.

За її словами, необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

"Нам потрібні додаткові санкції", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що зараз ЄС працює над 19-м пакетом спільно з партнерами.

"Ми приділяємо особливу увагу прискоренню відмови від російського викопного палива, тіньовому флоту і третім країнам", - додала фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій

Президент США Дональд Трамп минулого тижня закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти. Він також закликав ЄС ввести мита на Китай та Індію до 100%, щоб чинити тиск на Москву.

Наразі представники ЄС перебувають у Вашингтоні, щоб обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа координацію нових санкцій щодо Росії.

Нафта і газ

ЄС уже заборонив імпорт сирої нафти з Росії, що поставляється морем, і ввів цінову межу для торгівлі російською нафтою на рівні 46,2 долара за барель.

Наразі блок веде переговори про повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель і короткострокових контрактів наступного року.

Проти прискорення процесу виступають Угорщина та Словаччина, які імпортують близько 200-250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту на нафту в ЄС.

Закупівлі російського газу ЄС залишаються значно більшими. Згідно з даними ЄС, цього року Європа закупить у Росії близько 13% свого газу, що нижче за приблизно 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

