У США заінтригували заявою про падіння трьох режимів у світі

Протягом найближчих шести місяців Венесуела, Іран та Куба можуть позбутися своїх автократичних режимів та змінити їх на такі, що дружні Сполученим Штатам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора від Республіканської партії Теда Круза в ефірі CNBC.
За словами сенатора, режими в цих трьох країнах дійсно можуть змінитися протягом шести місяців. Якщо це завершиться успіхом, то фактично стане найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року.
"Ми знаходимося в моменті, коли в найближчі шість місяців ми можемо реально побачити падіння режимів в Ірані, Венесуелі та на Кубі, і ми можемо побачити їхню заміну урядами, які хочуть бути друзями Америки", - сказав він.
При цьому Круз додав що є "тисяча способів", за яких все може "піти не так". Тому він не має "рожевих ілюзій".
"Але якби це сталося, це стало б найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру", - резюмував він.
Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські війська завдали ударів по Каракасу. Американські військові заарештували диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та доставили його до Нью-Йорку, де Мадуро будуть судити. Проте при владі у Венесуелі зараз перебуває віцепрезидент Делсі Родрігес, яка частково продовжує курс Мадуро.
Щодо Ірану - зараз Білий дім розглядає кілька сценаріїв впливу на Іран, починаючи від точкових ударів і до стратегії зміни режиму. Також президент США Дональд Трамп висловив здивування через те, що Іран досі не погодився на обмеження своєї ядерної програми попри загрозу війни.
Окрім цього, ще на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.