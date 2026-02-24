В США заинтриговали заявлением о падении трех режимов в мире

В течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора от Республиканской партии Теда Круза в эфире CNBC.
По словам сенатора, режимы в этих трех странах действительно могут смениться в течение шести месяцев. Если это завершится успехом, то фактически станет крупнейшим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.
"Мы находимся в моменте, когда в ближайшие шесть месяцев мы можем реально увидеть падение режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, и мы можем увидеть их замену правительствами, которые хотят быть друзьями Америки", - сказал он.
При этом Круз добавил, что есть "тысяча способов", при которых все может "пойти не так". Поэтому он не имеет "розовых иллюзий".
"Но если бы это произошло, это стало бы самым большим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены", - резюмировал он.
Напомним, что в ночь на 3 января американские войска нанесли удары по Каракасу. Американские военные арестовали диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк, где Мадуро будут судить. Однако у власти в Венесуэле сейчас находится вице-президент Делси Родригес, которая частично продолжает курс Мадуро.
Относительно Ирана - сейчас Белый дом рассматривает несколько сценариев воздействия на Иран, начиная от точечных ударов и до стратегии смены режима. Также президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за того, что Иран до сих пор не согласился на ограничение своей ядерной программы, несмотря на угрозу войны.
Кроме этого, еще в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова. А в Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.