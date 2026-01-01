РФ просить США припинити переслідування танкера Bella 1 в Атлантиці, - ЗМІ
Уряд РФ направив дипломатичну ноту США з проханням припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який тікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Джерела видання розповіли, що нота була передана в Держдепартамент США в новорічну ніч. Згідно з заявою Росії, танкер наразі плаває під російським прапором.
Зазначається, що США переслідували нафтовий танкер Bella 1 майже два тижні. Американська берегова охорона спробувала перехопити його в Карибському морі в той час, коли він прямував з Ірану до Венесуели за нафтою.
Сполучені Штати заявили, що у судна відсутній національний прапор, що дозволяє конфіскувати його. Проте екіпаж танкера відмовився підкоритися і поплив назад до Атлантичного океану.
Що передувало
Американська берегова охорона понад 10 днів переслідує нафтовий танкер в Атлантичному океані тримаючись на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів).
Військові заявили про готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, проте чекали на дозвіл Білого дому.
Вчора, 31 грудня, операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 було призупинено після того, як на його борту з'явився російський прапор.
Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, судно, яке раніше ідентифікувалося як Bella 1, тепер зареєстроване під назвою Marinera. Згідно з документами, воно тепер ходить під державним прапором РФ, а портом його приписки вказано місто Сочі.
Судно "тіньового флоту" РФ
На момент початку переслідування США вважали Bella 1 танкером під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.
Судно належить турецькій компанії та перебуває під американськими санкціями через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій.
Крім того, танкер є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
Нагадаємо, українська розвідка заявила, що майже кожен шостий танкер у світі входить до так званого "тіньового флоту" Росії - це близько 17% від усіх діючих суден такого типу.