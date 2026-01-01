РФ просить США припинити переслідування танкера Bella 1 в Атлантиці, - ЗМІ

Фото: танкер, який не мав національного прапора, тепер плаває під російським (Getty Images)

Уряд РФ направив дипломатичну ноту США з проханням припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який тікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела видання розповіли, що нота була передана в Держдепартамент США в новорічну ніч. Згідно з заявою Росії, танкер наразі плаває під російським прапором. Зазначається, що США переслідували нафтовий танкер Bella 1 майже два тижні. Американська берегова охорона спробувала перехопити його в Карибському морі в той час, коли він прямував з Ірану до Венесуели за нафтою. Сполучені Штати заявили, що у судна відсутній національний прапор, що дозволяє конфіскувати його. Проте екіпаж танкера відмовився підкоритися і поплив назад до Атлантичного океану.