Танкер, який переслідували США, отримав російську реєстрацію та змінив назву, - NYT
Нафтовий танкер, який намагався втекти від Берегової охорони США, намалювавши на борту російський прапор, був офіційно перейменований та внесений до Державного реєстру суден Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, судно, яке раніше ідентифікувалося як Bella 1, тепер зареєстроване під назвою Marinera. У документах зазначено, що танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки визначено місто Сочі.
Як зазначає видання, зміна прапора створює юридичну колізію. Згідно з нормами міжнародного права, судна, які ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації "заднім числом" можуть виявитися безрезультатними.
Американські посадовці заявили, що на момент початку переслідування понад тиждень тому судно ходило під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації, а отже не користувалося російським захистом.
Це, як стверджують США, робить його "нейтральним судном" - без національності, яке підлягає огляду відповідно до міжнародного права.
Згідно з інформацією Міжнародної морської організації, раніше танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах.
Танкер належить турецькій компанії Louis Marine Shipholding Enterprises та є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з РФ, Ірану та Венесуели.
США передумали захоплювати танкер після появи на ньому прапора РФ
Нагадаємо, вчора, 31 грудня, берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явився російський прапор.
Судна берегової охорони США вже понад 10 днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані тримаючись на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів).
Військові заявили про повну готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, проте чекали на "зелене світло" від Білого дому. Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський прапор.
Згідно з Конвенцією ООН з морського права, берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.
Танкер Bella 1 належить турецькій компанії та потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції.
Танкер є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.