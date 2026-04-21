США захопили підсанкційний танкер, який возив нафту з Ірану

Зазначається, що перехоплювали судно в зоні відповідальності INDOPACOM – Індо-Тихоокеанського Командування Збройних сил США. Сам танкер M/T Tifani ходить під прапором Ботсвани та перебуває під санкціями з 30 липня 2025 року, оскільки причетний до перевезення нафти з Ірану.

Військові зупинили судно, висадили на його борт оглядову групу, яка обстежила танкер. Обстеження пройшло без інцидентів, в Пентагоні зазначили, що подібні операції триватимуть й далі.

"Ми продовжуватимемо глобальні заходи з забезпечення дотримання морського права, щоб зруйнувати незаконні мережі та перехоплювати судна, що перебувають під санкціями та надають матеріальну підтримку Ірану, – де б вони не діяли. Міжнародні води не є притулком для суден, що перебувають під санкціями", - сказано у повідомленні.