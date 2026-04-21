США захватили подсанкционный танкер, который возил нефть из Ирана

Отмечается, что перехватывали судно в зоне ответственности INDOPACOM - Индо-Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США. Сам танкер M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны и находится под санкциями с 30 июля 2025 года, поскольку причастен к перевозке нефти из Ирана.

Военные остановили судно, высадили на его борт обзорную группу, которая обследовала танкер. Обследование прошло без инцидентов, в Пентагоне отметили, что подобные операции будут продолжаться и дальше.

"Мы будем продолжать глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать суда, находящиеся под санкциями и оказывающие материальную поддержку Ирану, - где бы они ни действовали.Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении.