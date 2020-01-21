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В США зафіксували перший випадок захворювання китайським вірусом

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 21:12
В США зафіксували перший випадок захворювання китайським вірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Пацієнт раніше їздив у Ухань, де спочатку було зафіксовано спалах нового вірусу

В американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса, раніше зафіксованому в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Як повідомляється, пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань (Китай), був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України офіційно повідомило Державній прикордонній службі, лабораторним центрам МОЗ по країні й чиновникам в області охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом в Китаї та рекомендації ВООЗ з цього приводу.

Раніше влада Китайської народної Республіки підтвердили, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

Зазначимо, що 22 січня ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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