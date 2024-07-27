Росіяни, імовірно, захопили два села у Донецькій області: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Швидше за все, вони захопили Яснобродівку і Лозуватське Донецької області. Також фіксувалося просування росіян біля Сватового Луганської області та під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські військові блогери продовжували стверджувати, що російські війська діють у Сотницькому Козачку на кордоні з Бєлгородською областю.

ISW не спостерігав нещодавніх візуальних доказів того, що російські сили діють у Сотницькому Козачку, і продовжує оцінювати, що росіяни не мають тривалої присутності в цьому населеному пункті.

25 і 26 липня тривали бої на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сватового і продовжили наступ уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що російські окупанти просунулися на схід від Андріївки (на захід від Сватового).

Російські блогери стверджували, що сили РФ просунулися на південь від Берестового, на північ від Піщаного, у напрямку Глушківки та до центральної Стельмахівки. Один з них заявив, що росіяни прорвали українську оборону біля Стельмахівки та готуються до ведення механізованого штурму в цьому районі. Однак ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

Операція №3 - Донецька область

26 липня російські війська продовжили наступ у районі Сіверська, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

25 і 26 липня російські війська продовжували наступальні дії:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського,

на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Івано-Дарівки,

на південь від Сіверська в районі Миколаївки.

26 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

25 і 26 липня російські війська продовжували наступальні операції:

на північ від Часового Яру в районі Григорівки,

на північний захід від Часового Яру в районі Майського,

на північний схід від Часового Яру в районі Калинівки,

на схід від Часового Яру в районі Іванівського та біля самого Часового Яру.

Повідомлялося, що 26 липня російські війська просунулися під Торецьк, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до 200 метрів у межах Ню-Йорка (на південь від Торецька), до 600 метрів у напрямку Олександрополя (на південний захід від Торецька), на південний захід від Юрівки (на південь від Торецька), а також у межах Північного та Залізного (обидва на схід від Торецька). Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, як елементи російського 1453-го мотострілецького полку (1-й СК «ДНР») піднімають російський прапор у східній Яснобродівці, що свідчить про те, що російські війська, швидше за все, захопили всю Яснобродівку, повідомили в Інституті.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що російські сили просунулися поблизу Прогресу та Лозуватського (обидва на північний захід від Авдіївки), вказуючи на те, що загарбники, ймовірно, нещодавно захопили Лозуватське.

25 і 26 липня російські війська також продовжували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Тимофіївки та Новожеланого та на захід від Авдіївки в районі Карлівки.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що російські сили просунулися в межах північної Красногорівки. Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися далі в північній Красногорівці та до 700 метрів у східній Костянтинівці (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

Повідомляється, що 25 липня російські війська здійснили ще один механізований штурм у напрямку Курахового після посиленого російського механізованого штурму чисельністю в батальйон 24 липня поблизу Костянтинівки, що призвело до значних втрат техніки. Пізніше українська бригада, яка оборонялася від обстрілу 24 липня, заявила, що 25 липня російські війська провели посилений механізований штурм трьома танками, 13 бойовими броньованими машинами, 12 мотоциклами та приблизно 200 військовими на Курахівському напрямку, та що українські сили знищили один танк і дві бойові броньовані машини.

«ISW продовжує оцінювати, що готовність російського військового командування витрачати велику кількість бронетехніки на обмежені тактичні цілі відображає погане довгострокове оперативне передбачення, і що обмеження російської техніки в середньо- та довгостроковій перспективі зроблять такі невдалі механізовані штурми дорожчими з часом», - йдеться у звіті.

26 липня в районі Великої Новосілки та тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецької і Запорізької областей, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

26 липня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бої тривали:

під Роботиним,

на північ від Роботиного біля Новоандріївки;

на північний захід від Роботиного біля Щербаків і Юрківки;

на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

26 липня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.