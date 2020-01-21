КНДР закрыла границу с Китаем из-за вируса

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КНДР прекращает принимать группы иностранных туристов с 22 января

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) временно закрыли границу для иностранных туристов в связи с коронавирусом в Китае, который вызывает новый тип пневмонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что КНДР прекращает принимать группы иностранных туристов с 22 января в качестве превентивной меры против распространения вируса.

Сейчас большинство иностранцев, посещающих КНДР, прибывают из Китая.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Как сообщало РБК-Украина, власти Китая подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Ранее сообщалось, что 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.