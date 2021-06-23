ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США заблокировали пропагандистские СМИ Ирана

Новина українською →
Иран, Среда 23 июня 2021 01:47
США заблокировали пропагандистские СМИ Ирана Фото: США заблокировали СМИ в Иране за дезинформацию (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки заблокировали несколько веб-сайтов государственных СМИ Ирана. Причина в том, что они распространяют дезинформацию.

Об этом сообщает Le Figaro.

Речь идет о сайтах арабских новостных каналов, таких как Al-Alam и English Press-TV, о канале йеменских повстанцев-хуситов Al-Masirah и других. Все они разместили сообщение, что их сайты захвачены США.

Государственное телевидение Ириб, которое контролирует некоторые из этих каналов, осудило блокировку. Там утрверждают, что средства массовой информации, которые были заблокированны, "выступают против сопротивления, раскрывающих преступления союзников США в регионе".

"Хотя демократическое правительство Соединенных Штатов заявляет о поддержке свободы слова, на практике оно закрывает СМИ, поддерживая Израиль и Саудовскую Аравию, двух исторических союзников Вашингтона на Ближнем Востоке", - добавил Ириб на своем сайте.

Также известно, что были заблокированы каналы "Аль-Аллах", "Палестинский Аль-Юм", "Наба" и "Аль-Каутар".

Напомним, президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом. Он также заявил о том, что США должны снять санкции.

Ранее сообщалось, что президент Ирана назвал условия для переговоров с США по ядерной сделке. По его словам, переговоры не состояться, если США не будет выполнять эти условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
На саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации, - представитель Зеленского
На саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации, - представитель Зеленского
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью