ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США заблокували пропагандистські ЗМІ Ірану

Новость на русском →
Іран, Середа 23 червня 2021 01:47
США заблокували пропагандистські ЗМІ Ірану Фото: США заблокували ЗМІ в Ірані за дезінформацію (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки заблокували кілька веб-сайтів державних ЗМІ Ірану. Причина в тому, що вони поширюють дезінформацію.

Про це повідомляє Le Figaro.

Йдеться про сайти арабських новинних каналів, таких як Al-Alam і English Press-TV, канал єменських повстанців-хуситів Al-Masirah та інших. Всі вони розмістили повідомлення, що їхні сайти захоплені США.

Державне телебачення Іріб, яке контролює деякі з цих каналів, засудило блокування. Там стверджують, що засоби масової інформації, які були заблоковані, "виступають проти опору, що розкривають злочини союзників США в регіоні".

"Хоча демократичний уряд Сполучених Штатів заявляє про підтримку свободи слова, на практиці він закриває ЗМІ, підтримуючи Ізраїль і Саудівську Аравію, двох історичних союзників Вашингтона на Близькому Сході", - додав Іріб на своєму сайті.

Також відомо, що були заблоковані канали "Аль-Аллах", "Палестинський Аль-Юм", "Наба" і "Аль-Каутар".

Нагадаємо, президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом. Він також заявив про те, що США повинні зняти санкції.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану назвав умови для переговорів з США щодо ядерної угоди. За його словами, переговори не відбутися, якщо США не виконуватиме ці умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран
NEWS
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою