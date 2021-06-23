США заблокували пропагандистські ЗМІ Ірану

Сполучені Штати Америки заблокували кілька веб-сайтів державних ЗМІ Ірану. Причина в тому, що вони поширюють дезінформацію.

Йдеться про сайти арабських новинних каналів, таких як Al-Alam і English Press-TV, канал єменських повстанців-хуситів Al-Masirah та інших. Всі вони розмістили повідомлення, що їхні сайти захоплені США.

Державне телебачення Іріб, яке контролює деякі з цих каналів, засудило блокування. Там стверджують, що засоби масової інформації, які були заблоковані, "виступають проти опору, що розкривають злочини союзників США в регіоні".

"Хоча демократичний уряд Сполучених Штатів заявляє про підтримку свободи слова, на практиці він закриває ЗМІ, підтримуючи Ізраїль і Саудівську Аравію, двох історичних союзників Вашингтона на Близькому Сході", - додав Іріб на своєму сайті.

Також відомо, що були заблоковані канали "Аль-Аллах", "Палестинський Аль-Юм", "Наба" і "Аль-Каутар".