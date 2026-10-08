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США вже готові до нової ескалації на Близькому Сході, - Axios

11:11 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США вже готові до нової ескалації на Близькому Сході, - Axios Фото: Піт Гегсет, глава Міноборони США (Getty Images)
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Очільник Міноборони США Піт Гегсет наказав Центральному командуванню США завершити підготовку до відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами журналістів, про плани Пентагону вони дізналися від своїх анонімних джерел в американському відомстві.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що директива Гегсета не містить конкретної дати початку ударів. Одна з причин полягає в тому, що президент США Дональд Трамп поки не ухвалив фінального рішення щодо відновлення бомбардувань.

Існує висока ймовірність, що бойові дії на Близькому Сході знову розпочнуться ще до проміжних виборів у США і, можливо, до виборів в Ізраїлі, які відбудуться на тиждень раніше.

Якщо це все-таки станеться, то американські військові почнуть завдавати масовані удари по енергетичних об'єктах, інфраструктурі та ядерних об'єктах Ірану.

Журналісти також дізналися, що 7 жовтня Трамп провів телефонні перемовини із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Що важливо розуміти, це була їхня друга розмова за кілька днів. Також відомо, що напередодні Нетаньяху провів нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, присвячену Ірану.

За словами ізраїльських посадовців, наразі іранський режим перебуває у відчайдушному та параноїдальному стані. Цілком можливо, це підштовхне його завдати ударів першим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що атаки на танкери в Ормузькій протоці відбуваються дедалі частіше.

Окрім того, стало відомо, чому Трамп заговорив про можливе знищення одразу двох великих американських міст.

Також ми писали, що американська влада прогнала іранських дипломатів, які намагалися залишитися в Нью-Йорку.

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Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Піт Гегсет
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