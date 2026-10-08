США уже готовы к новой эскалации на Ближнем Востоке, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам журналистов, планы Пентагона они узнали от своих анонимных источников в американском ведомстве.

Инсайдеры рассказали СМИ, что в директиве Хегсета нет конкретной даты начала ударов. Одна из причин заключается в том, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении бомбардировок.

Существует высокая вероятность, что боевые действия на Ближнем Востоке снова начнутся еще до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся на неделю раньше.

Если это все-таки произойдет, американские военные начнут наносить массированные удары по энергетическим объектам, инфраструктуре и ядерным объектам Ирана.

Журналисты также узнали, что 7 октября Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Важно понимать, что это был их второй разговор за несколько дней. Также известно, что накануне Нетаньяху провел совещание со своей командой по национальной безопасности, посвященное Ирану.

По словам израильских чиновников, в настоящее время иранский режим находится в отчаянном и параноидальном состоянии. Вполне возможно, это подтолкнет его нанести удар первым.