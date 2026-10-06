"Невелика ціна": Трамп дозволив Ірану знищити два міста США (відео)

Президент США Дональд Трамп на мітингу в Небрасці сказав, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News Los Angeles .

Виступ відбувся 5 жовтня в місті Гранд-Айленд у штаті Небраска. Трамп приїхав туди на передвиборчий захід.

"Це невелика ціна за безпеку світу і нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго", - заявив Трамп.

Учасники мітингу зустріли ці слова вигуками схвалення.

Що відповіли в Каліфорнії

Першим відреагував губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Він написав про це в соцмережі Х.

"Після того як Трамп відправив до Каліфорнії Національну гвардію і морських піхотинців, він тепер каже, що наші зовнішні вороги мають 'знищити' Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Він божевільний і небезпечний", - написав Ньюсом.

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego.



He is deranged and dangerous. https://t.co/N4JQfecAYo — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

"Роль президента - захищати країну, а не загрожувати їй і не заохочувати напади на життя американців", - написала в Х мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

"Сан-Дієго - це не побічні втрати. Нас не можна списувати. І ми ніколи не будемо 'невеликою ціною'. Тримайте наше місто подалі від ваших безрозсудних розмов про війну", - написав у Х мер Сан-Дієго Тодд Глорія.

Що розташоване в цих містах

Лос-Анджелес - друге за кількістю населення місто США. Там розміщений штаб Командування космічних систем Космічних сил США.

Також у місті працюють аерокосмічні підрядники й федеральні дослідницькі центри. Серед них - RAND Corporation, Lockheed Martin, Boeing та Northrop Grumman.

Сан-Дієго - восьме за кількістю населення місто країни. Поруч розташовані великі військові об'єкти.

Це військово-морська база Сан-Дієго, де базується Тихоокеанський флот ВМС США. А також база морської піхоти Кемп-Пендлтон, де живуть і працюють 70 тисяч цивільних та військових.

Ще один об'єкт - військово-морська амфібійна база Коронадо. Це головне місце підготовки морських котиків на західному узбережжі.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп звинуватив Україну і демократів у зростанні цін на бензин.

Він заявив, що ціни ростуть не через Ормузьку протоку.

За його словами, причина в нафтопереробних заводах: російські підриває Україна, а американські закривають демократи в так званих "синіх" штатах, зокрема в Каліфорнії.

Нагадаємо, що Туреччина і Пакистан пообіцяли негайно розгорнути війська в Саудівській Аравії.