США "вигнали" ще двох дипломатів Ірану, які намагалися залишитися в Нью-Йорку, - Axios
У суботу 3 жовтня США вислали із країни ще двох членів іранської делегації, які продовжували перебувати в Нью-Йорку вже після завершення Генасамблеї ООН. Це сталося за кілька днів після того, як було запропоновано залишити країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Держсекретар Рубіо налаштований рішуче. Ще двох членів іранської делегації було виявлено в Нью-Йорку через довгий час після завершення Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вислали з країни", - сказав американський чиновник.
За його словами, два іранські дипломати не підкорялися вимогам Держдепартаменту, пред'явленої іранській місії при ООН у понеділок. Йшлося про негайний виїзд усієї делегації з країни.
Вже в п'ятницю іранської місії при ООН повідомили, що США знають про те, що два їхні дипломати все ще перебувають у Нью-Йорку, незважаючи на прохання до них залишити країну. У результаті іранській стороні знову було сказано, що ці дві особи мають негайно виїхати.
Так, один із іранських дипломатів поїхав у п'ятницю ввечері 2 жовтня, а другий – у суботу вранці.
Axios зазначає, що на даний момент це остання ознака напруженості між країнами, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення війни зазнають невдачі, а ймовірність відновлення бойових дій зростає.
Що ще відомо
Нагадаємо, кілька днів тому Axios писало, що держсекретар США Марко Рубіо особисто наказав, щоб іранська делегація, яка була на Генасамблеї ООН, негайно покинула країну. Це сталося після того, як переговори зайшли у глухий кут.
Також ми писали, що за даними The Wall Street Journal, президент США Дональд відмовився від мирного плану Ірану, і сказав своєму оточенню, що очікує відновлення війни після проміжних виборів у США.