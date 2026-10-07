Обстріли танкерів Іраном в Ормузькій протоці досягли "піку", - Reuters

За останный тиждень обстріли Іраном танкерів в Ормузькій протоці досгяли найвищого рівня з початку військовиї дій США проти цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ескалація в Ормузі

За даними джерел у сфері морської безпеки, кількість нападів на танкери, що проходять через Ормуз, досягла найвищого рівня за останній тиждень.

Як повідомив Об'єднаний морський інформаційний центр (JMIC) під керівництвом ВМС США, у протоці продовжуються:

напади,

спроби нападів,

переслідування дронами,

спостереження та оклики з використанням радіостанції УКХ з боку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Ці дії продовжують демонструвати намір Ірану утвердити свою присутність уздовж ключових транзитних шляхів і підтримувати тиск на транзитні судна", - заявила JMIC.

Згідно з даними трьох джерел у сфері морської безпеки, за тиждень з 28 вересня по 5 жовтня навколо Ормузу сталося щонайменше 12 нападів на нафтові, зріджені газоносні та газонафтові танкери.

Це була найбільша кількість нападів за один тиждень з початку війни США з Іраном 28 лютого, повідомили джерела.

Окремі дані, зібрані Міжнародною морською організацією (ІМО) - агентством ООН з питань судноплавства - показали дев'ять інцидентів за участю суден протягом того ж тижня.