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Обстріли танкерів Іраном в Ормузькій протоці досягли "піку", - Reuters

21:03 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Обстріли танкерів Іраном в Ормузькій протоці досягли "піку", - Reuters Фото: танкери в Ормузькій протоці (Getty Images)
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За останный тиждень обстріли Іраном танкерів в Ормузькій протоці досгяли найвищого рівня з початку військовиї дій США проти цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ескалація в Ормузі

За даними джерел у сфері морської безпеки, кількість нападів на танкери, що проходять через Ормуз, досягла найвищого рівня за останній тиждень.

Як повідомив Об'єднаний морський інформаційний центр (JMIC) під керівництвом ВМС США, у протоці продовжуються:

  • напади,
  • спроби нападів,
  • переслідування дронами,
  • спостереження та оклики з використанням радіостанції УКХ з боку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Ці дії продовжують демонструвати намір Ірану утвердити свою присутність уздовж ключових транзитних шляхів і підтримувати тиск на транзитні судна", - заявила JMIC.

Згідно з даними трьох джерел у сфері морської безпеки, за тиждень з 28 вересня по 5 жовтня навколо Ормузу сталося щонайменше 12 нападів на нафтові, зріджені газоносні та газонафтові танкери.

Це була найбільша кількість нападів за один тиждень з початку війни США з Іраном 28 лютого, повідомили джерела.

Окремі дані, зібрані Міжнародною морською організацією (ІМО) - агентством ООН з питань судноплавства - показали дев'ять інцидентів за участю суден протягом того ж тижня.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Індії заявило у вівторок, що 12 членів екіпажу отримали поранення внаслідок удару по нафтовому танкеру On Peace під прапором Панами під час його проходу через Ормузьку протоку.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 2 жовтня в Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер, після чого на борту спалахнула пожежа.

Крім того, Іран наприкінці вересня заявив, що нібито готовий відновити судноплавство в Ормузькій протоці протягом семи днів. Головними умовами для цього є припинення військового тиску з боку США та зняття блокади з портових зон.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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