ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из США вылетел самолет с эвакуированными украинцами

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 23:15
Из США вылетел самолет с эвакуированными украинцами
Иллюстративное фото (flyuia.com)

На борту самолета компании находятся 354 пассажиры

Из Соединенных Штатов Америки вылетел спецрейс с украинцами, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в своем Тwitter посольство Украины в США.

На борту самолета компании МАУ находятся 354 пассажира.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе для украинских граждан.

В ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет в Россию специальный поезд, рейс 906/905 Киев - Москва - Киев, для эвакуации, который вывезет россиян из Украины и украинцев из России.

Также РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

Как известно, Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

В Одесской области обнаружили новый случай COVID-19 Во Франции отменили крупнейшую в Европе выставку вооружений
Новости Украины эвакуацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь