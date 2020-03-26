Из США вылетел самолет с эвакуированными украинцами

Иллюстративное фото (flyuia.com)

На борту самолета компании находятся 354 пассажиры

Из Соединенных Штатов Америки вылетел спецрейс с украинцами, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в своем Тwitter посольство Украины в США.

На борту самолета компании МАУ находятся 354 пассажира.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе для украинских граждан.

В ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет в Россию специальный поезд, рейс 906/905 Киев - Москва - Киев, для эвакуации, который вывезет россиян из Украины и украинцев из России.

Также РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

Как известно, Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.